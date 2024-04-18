Недавно британские разведчики оценили, насколько Россия может защитить свои заводы от дроновых атак со стороны Украины. И сделали неутешительный вывод: оккупанты разрываются между тем, чтобы защитить фронт и тыл.
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У Буданова есть план, как победить Москву
Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность, критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты,
– объяснил разведчик.
А еще в противодействии оккупантам помогут вылазки в тыл российских добровольцев. Также усилят удары беспилотниками.
Что это даст
Кирилл Буданов надеется, что украинские атаки на территории России будут продолжаться. Идея в том, чтобы показать бессилие Путина, мол, он не может защитить население от проникновения войны в Россию.
Глава ГУР объяснил: когда человек живет в Санкт-Петербурге и видит войну только по телевизору, он будет поддерживать боевые действия. Но когда какой-то объект атакуют возле вашего дома, вы начнете нервничать – как минимум.
По словам Буданова, когда россияне в Белгороде сбивали дроны из С-300, то больше вреда было именно от зенитных ракет, чем от БПЛА. И атаки значительно повлияли на гражданских.
Самые свежие примеры атак по оккупантам
- 17 апреля было сразу несколько атак на территории России и в Крыму. Вечером в Воронеже поразили промышленный объект, а днем был поражен аэродром в Джанкое.
- В Казани ГУР атаковало авиазавод, где производят Ту-22М и Ту-160М, а ранее дроны ГУР ударили по российской загоризонтной РЛС "Контейнер" в Мордовии.
- И такая "жатва" только за один день! Конечно, это о чем-то говорит, а именно об эффективности украинских разведчиков и дырявости российской пэ-вэ-о, которая уже стала мемом.