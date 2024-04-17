17 апреля военная часть в Мордовии, подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах.

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Очередной удар по "Контейнеру"

Так, известно, что под ударом оказался 590 отдельный радиотехнический узел военной части 84680, расположенной в российском городе Ковилкино.

По данным источников, это была спецоперация Главного управления разведки. Главной целью стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер".

Эта РЛС обладает дальностью обнаружения целей около 3000 километров и высотой обнаружения более 100 километров. Расстояние от украинской границы до места поражения – около 580 километров.

Следует заметить, что радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковилкино не впервые подвергается атаке. 11 апреля повреждение получило здание, в котором размещался командный пункт.