Общее количество жертв уже превысило 10 человек, а раненых насчитывают более шести десятков. В то же время количество погибших и травмированных не окончательное и может расти, ведь спасатели продолжают работать на месте попадания.
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Смерть полицейской
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. По состоянию на 11:35 известно об 13 погибших, более 60 травмированных. Кроме этого, еще трое считаются пропавшими без вести.
Глава Министерства внутренних дел рассказал, что в результате удара погибла полицейская, которая была на больничном.
Среди погибших в результате российского обстрела – 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение,
– рассказал Клименко.
Алина Николаец погибла в результате атаки по Чернигову / полиция Черниговщины
Весь коллектив полиции Черниговщины склоняет головы в трауре и выражает искренние соболезнования родным и близким Алины, и всех, кто погиб сегодня в результате коварной вражеской атаки,
– написали коллеги.
Министр выразил соболезнования семьям всех погибших в результате российской атаки. Кроме этого он напомнил публичным лицам и местным жителям о необходимости ответственного отношения к распространению информации о последствиях обстрелов. Клименко призвал не подвергать опасности работников экстренных служб, которые пытаются спасти пострадавших.
Чрезвычайники продолжают работу на месте: смотрите видео
Что известно о российской атаке
- Россияне 17 апреля нанесли три ракетных удара по густонаселенному району города, который расположен недалеко от центра. Это перекресток двух улиц. Произошло прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры. Были разрушены элементы стен 6 этажей.
- Черниговская районная больница оказалась почти в эпицентре ракетного удара. Как рассказали в Минздраве, было повреждено здание медучреждения, однако обошлось без пострадавших. На месте работают бригады скорой помощи.
- У пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей. Медучреждения обеспечены всем необходимым, однако учитывая количество раненых, гендиректор областной больницы обратился с просьбой сдать кровь, особенно с отрицательным резусом.
- В городе повреждены здания и автомобили. В районе, где произошли "прилеты", выключили свет и газ для того, чтобы избежать больших разрушений.
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