Россия утром 17 апреля нанесла ракетный удар по Чернигову. Президент Украины Владимир Зеленский не оставил очередную российскую атаку без внимания.
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Украине нужны средства ПВО
Зеленский отметил, что продолжается спасательная операция после российского ракетного удара.
Люди под завалами. По состоянию на это время известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким,
– написал президент.
Он подчеркнул, что количество погибших может возрасти. В то же время, по его словам, этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.
Зеленский отметил, что террористы способны ломать жизни только тогда, когда им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь.
Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать,
– подчеркнул украинский лидер.
Последствия российского удара: смотрите фото
Россия ударила по Чернигову
- О последствиях вражеской атаки рассказал исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако в эфире телемарафона.
- Городской голова сообщил, что "прилеты" состоялись по густонаселенному району города, который расположен неподалеку от центра. Это перекресток двух улиц.
- Визуально разрушены элементы стен шести этажей – с 3 по 6. Повреждены здания и автомобили. В результате удара погибли 10 человек, также известно о 20 пострадавших.