Россия 17 апреля ударила по многоэтажке в Чернигове. Известно о по меньшей мере 10 погибших.

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Завалы разбирают

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона рассказал, что в результате ракетной атаки на Чернигов есть информация о 10 погибших. Было прямое попадание в объект социальной инфраструктуры.

Городской глава отметил, что "прилеты" произошли по густонаселенному району города. Это перекресток двух улиц.

Также известно о 22 раненых. Часть из них госпитализировали.

Продолжается разбор завалов на месте попадания. Количество раненых и погибших может возрасти.

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