Россия 17 апреля ударила по многоэтажке в Чернигове. Известно о по меньшей мере 10 погибших.
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Завалы разбирают
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона рассказал, что в результате ракетной атаки на Чернигов есть информация о 10 погибших. Было прямое попадание в объект социальной инфраструктуры.
Городской глава отметил, что "прилеты" произошли по густонаселенному району города. Это перекресток двух улиц.
Также известно о 22 раненых. Часть из них госпитализировали.
Продолжается разбор завалов на месте попадания. Количество раненых и погибших может возрасти.
Российский дрон попал в маршрутку с гражданскими
- Россия постоянно терроризирует приграничные территории. В Черниговской области 22 марта россияне запустили беспилотный летательный аппарат в микроавтобус с гражданскими. Кроме этого, враг снова сбросил управляемые авиационные бомбы в прифронтовой зоне.
- По предварительной информации, пострадали три человека. По данным МВД, местные жители возвращались с рынка через одно из приграничных сел Новгород-Северского района.
- Местные власти оперативно отреагировали. На месте работали все необходимые службы. Пострадавшим оказали помощь.
- Кроме этого, зафиксированы три взрыва в Семеновке. Предварительно, враг выпустил 3 КАБа.