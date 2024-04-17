Утром 17 апреля в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим объявляли угрозу обстрела баллистическим вооружением с юга.

Смотрите также В Одессе прогремели взрывы: враг ударил баллистикой

Вероятно, взрыв был возле города

Местные телеграмм-каналы Кривого Рога отмечают, что, вероятно, взрыв произошел рядом с городом. В то же время там призывают не обнародовать никаких деталей до появления официальной информации.

Пока никаких деталей неизвестно. Местные власти не комментировали взрывы.

В то же время до объявления об отбое угрозы лучше находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

Враг атаковал Днепровский район