Враг запустил беспилотник по Днепровскому району утром 10 апреля. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Наши отработали в Днепровском районе. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник", – говорится в сообщении.

Также о сбивании вражеской цели отчиталось воздушное командование "Восток". Там указали время вражеской атаки.

"Около 10:00 в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожен разведывательный БПЛА противника", – говорится в сообщении.

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К слову, Воздушные Силы ночью уничтожили 14 "Шахедов" и две ракеты Х-59 в пределах Одессы.

Кроме того, враг все утро продолжает атаковать Одессу. Около в 10:15 в городе снова были слышны взрывы – враг мог нанести удар баллистическим вооружением.

В ночь на 10 апреля враг в очередной раз атаковал энергетические объекты. Так, в Николаевской области оккупанты попали по объекту энергетики, в результате чего вспыхнул пожар. По состоянию на 11:00 известно, что по всей области исчезло электроснабжение.