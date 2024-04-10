На рассвете враг также атаковал Одесскую область. Оккупанты запускали дроны-камикадзе типа "Шахед", а также баллистические ракеты, вероятно, "Искандер", передает 24 Канал.

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В Одессе снова слышали взрыв

Около 08:57 в Одессе слышали взрыв. Стоит заметить, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли, а Воздушные силы не предупреждали об угрозе.

Местные телеграм-каналы пишут, что, вероятно, над городом могли сбить вражеский разведывательный дрон. Пока эту информацию официально не подтверждали.

Впоследствии в Одессе снова прогремел взрыв. Местные СМИ сообщают о вероятной работе ПВО.

Ночью враг в очередной раз бил по энергетике на Юге

Силы обороны Юга сообщили, что в ночь на 10 апреля враг в очередной раз атаковал энергетические объекты. Так, в Николаевской области оккупанты попали по объекту энергетики, в результате чего вспыхнул пожар. Сейчас возгорание ликвидировали, последствия вражеской атаки уточняются.

В то же время известно, что в Николаевской области утром были аварийные отключения электроэнергии. Сейчас специалисты запитали всех потребителей.

Кроме того, обломки сбитых "Шахедов" также вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины. Огонь оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В Одесской области оккупанты также били по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о 2 пострадавших работниках транспортного предприятия. Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей.