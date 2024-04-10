Ворог запустив безпілотник по Дніпровському районі зранку 10 квітня. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Наші відпрацювали у Дніпровському районі. Оборонці неба знищили ворожий безпілотник", – ідеться у повідомленні.

Також про збиття ворожої цілі прозвітувало повітряне командування "Схід". Там вказали час ворожої атаки.

"Біля 10:00 в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено розвідувальний БПЛА противника", – йдеться в дописі.

Атаки росіян: актуально

До слова, Повітряні Сили вночі знищили 14 "Шахедів" та дві ракети Х-59 у межах Одеси.

Крім того, ворог увесь ранок продовжує атакувати Одесу. Близько о 10:15 в місті знову чули вибухи – ворог міг завдати удару балістичним озброєнням.

У ніч проти 10 квітня ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти. Так, у Миколаївській області окупанти поцілили по об'єкту енергетики, внаслідок чого спалахнула пожежа. Станом на 11:00 відомо, що в усій області зникло електропостачання.