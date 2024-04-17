Зранку 17 квітня у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим оголошували загрозу обстрілу балістичним озброєнням із півдня.

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Ймовірно, вибух був біля міста

Місцеві телеграм-канали Кривого Рогу зазначають, що, ймовірно, вибух відбувся поряд з містом. Водночас там закликають не оприлюднювати жодних деталей до появи офіційної інформації.

Наразі жодних деталей невідомо. Місцева влада не коментувала вибухи.

Водночас до оголошення про відбій загрози краще перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.

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