В обед россияне снова нанесли удары по Черниговской области во время воздушной тревоги. К сожалению, есть пострадавшие.

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Дрон попал в микроавтобус

У Черниговской ОВА сообщили, что 22 марта около 13:40 в Новгород-Северском районе российский дрон попал в микроавтобус с гражданскими.

По предварительной информации пострадали три человека.

По данным МВД, местные жители возвращались с рынка через одно из приграничных сел Новгород-Северского района.

На месте работают все необходимые службы. Они оказывают помощь пострадавшим, доставляют их в больницу, документируют военное преступление оккупантов,

– сообщили в МВД.

Кроме этого, зафиксировано три взрыва в Семеновке. Предварительно, враг выпустил 3 КАБа.

По данным ОВА, в результате атаки уничтожен дом культуры, ранены два человека. Сейчас пострадавшим оказывают помощь.

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Готовит ли Россия наступление на Север Украины

Россия запускает волну слухов о "повторном вторжении" в Сумскую и Черниговскую области.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что наши военные следят за действиями врага и "никаких неожиданностей в данной ситуации не будет". Он добавил, что угроза для северных областей всегда существует, однако наши защитники постоянно усиливают границу.

Юсов обратил внимание на то, что враг пытается разогнать панику и манипулировать информацией в собственных интересах на фоне боевых действий в Белгородской и Курской областях.