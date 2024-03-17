Кроме того, ночи оккупанты также атаковали дронами-камикадзе типа “Шахед”. Все 16 беспилотников враг были направлены в Одесскую область, силы ПВО отражали атаку в течение 3 часов и уничтожили 14 дронов.

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На Черниговщине семья выбежала из горящего дома,

Ночью оккупанты нанесли циничные удары 2 крылатыми авиационными ракетами Х-59 по территории Черновской области. Враг попал в частные дома в одном из сел. Как сообщили в полиции, в результате ракетной атаки вспыхнул масштабный пожар – произошло возгорание жилого дома, хозяйственной постройки, и гаража с автомобилем.

В результате ракетного удара по одному из сел Черниговского района семья с малолетним ребенком осталась без жилья. Мужчина, женщина и их 6-летняя дочь чудом выжили и не пострадали. На момент атаки люди были дома, однако успели выбежать из горящего дома,

– сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители документируют последствия очередного военного преступления России. Как добавил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, россияне целились ракетами в объекты на юге области.

Российская ракета разрушила частный дом на Черниговщине / Фото полиции Черниговской области

Оккупанты продолжают обстреливать и Сумскую область