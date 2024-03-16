Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх заявил об увеличении опасности на границе Сумщины в последнее время. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме На Сумщину в очередной раз прорывалась российская ДРГ: детали последнего боя

Какая ситуация на Сумщине

Артюх сообщил, что в субботу, 16 марта, на север Сумщины зашла российская диверсионная группа. По его словам, украинские защитники своими активными действиями уничтожили оккупантов.

Глава Сумской ОГА также дал понять, что местные власти подготовились к возможным действиям российских оккупантов. В Сумской области подготовили защитные сооружения и значительно увеличили их количество. При этом Артюх отметил, что ВСУ защищают границу и наше небо.

Россия постоянно терроризирует Сумскую область