Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил об атаке на город, отметив, что спасательные службы уже работают на месте происшествия. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняют по состоянию на 21:40.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которыми Россия атаковала Одессу

Удар по Конотопу

По сообщению Семенихина, вражеский обстрел начался около 21:00. Мэр города осудил действия российских захватчиков, отметив, что они умышленно целят по мирному населению.

Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины. Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп,

– также заявили в Сумской ОГА.

Удар по Конотопу является очередным свидетельством целенаправленных атак российской армии на гражданские объекты Украины. Оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что им законы и международные нормы – не писаны.

Обратите внимание! 15 марта, в 20:09 в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией России в Сумской и Донецкой областях.

Атака на Одессу