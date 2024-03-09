В течение определенного времени наблюдалось снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп, однако угроза от вражеских ДРГ никуда не исчезает. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, информирует 24 Канал.

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Детали боя с российскими диверсантами

Некоторое время мы видели снижение активности вражеских ДРГ и по Сумскому, и Харьковскому направлениям. Но, как видим, угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои ДРГ, которые планируют или хотят зайти на наши территории,

– рассказал Демченко.

Демченко рассказал подробности последнего боя с вражеской ДРГ в Сумской оласти, где враг пытался прорвать границу. По словам представителя ГПСУ, украинские военные сразу открыли огонь по оккупантам.

В частности, как отметил Демченко, выбивать врага с нашей территории помогли и артиллерийские подразделения.

Кроме того, он рассказал, что враг не оставляет попыток использовать своих диверсантов и на Харьковском направлении.

"Поэтому пока будем иметь такого соседа – угроза захода ДРГ будет оставаться. Каждый день надо понимать, что враг обстреливает территорию Украины и в пределах Сумской, Харьковской, Черниговской областей из разнообразного вооружения. Ежедневно это сотни обстрелов. Сотня обстрелов, это собственно, больше чем количество прилетов по нашей территории", – резюмировал спикер ГПСУ.

Российская ДРГ пыталась прорвать границу в Сумской области: основное