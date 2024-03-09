Протягом певного часу спостерігалось зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп, однак загроза від ворожих ДРГ нікуди не зникає. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

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Деталі бою з російськими диверсантами

Певний час ми бачили зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує використовувати свої ДРГ, які планують або хочуть зайти на наші території,

– розповів Демченко.

Демченко розповів подробиці останнього бою з ворожою ДРГ на Сумщині, де ворог намагався прорвати кордон. За словами речника ДПСУ, українські військові відразу відкрили вогонь по окупантах.

Зокрема, як зазначив Демченко, вибивати ворога з нашої території допомогли й артилерійські підрозділи.

Крім того, він розповів, що ворог не полишає спроб використовувати своїх диверсантів і на Харківському напрямку.

"Тому поки матимемо такого сусіда – загроза заходу ДРГ залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Сумської, Харківської, Чернігівської областей з різноманітного озброєння. Щодня це сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території", – резюмував речник ДПСУ.

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