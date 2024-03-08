После зимы есть необходимость подновить фортификации ВСУ на правом берегу Днепра. Хотя эта зима была не столько снежной, сколько сырой, влияет не только климат, но и то, что после подрыва Каховской ГЭС размыло минно-взрывные заграждения оккупантов. Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему ВСУ укрепляют оборонительные сооружения на правом берегу

Несмотря на то, что мы имеем определенное преимущество на море, убедительные победы на морском направлении, все равно остается угроза. Море есть море. Десантно опасные для нас участки должны быть укреплены, даже если остается один процент, полпроцента того, что враг может решиться на (высадку, – 24 канал) ДРГ или десантирование какого-то другого подразделения. Мы должны быть готовы,

– сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что Днепр является географической, естественной преградой для врага. Впрочем, это одновременно и "не исключенный, возможный маршрут, которым может следовать враг". А поскольку после подрыва Каховской ГЭС русло реки изменилось, то нужно отреагировать на такие изменения.

"Фортификационные сооружения – фактически уличные сооружения, они нуждаются в обновлении и подкреплении из-за влияния внешней среды. Поэтому время от времени (а сейчас как раз сезон) их следует обновлять, укреплять и предусматривать их наличие. К тому же работы вокруг них – это мощный сигнал врагу: "Мы не расслабились. Мы понимаем сущность угрозы и мы готовы к любому развитию событий", – информирует Наталья Гуменюк.

Также, говоря о сооружениях в этом регионе, следует понимать, что фронт совсем близко. Поэтому логично иметь хорошие укрепления там, ведь это играет и военную, и психологическую роль.

"Херсонщина сегодня – это фактически прифронтовой регион. Там проходит линия боевого соприкосновения непосредственно по реке Днепр и, соответственно, фортификационные сооружения на правом берегу мощные, они развернуты и продолжают обустраиваться – от нарративов врага "мы еще вернемся на правый берег" до элементарного осознания допустимой угрозы", – подытожила она.

Тем временем россияне продолжают возводить укрепления в Запорожской области. Что именно строят и что это даст – читайте здесь.