Оккупанты понимают, что ВСУ продолжат освобождать территории, в частности на Юге Украины, поэтому не останавливают построение фортификаций. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Напомним, что оборона россиян летом помешала продвижению ВСУ.

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Оборонительные укрепления россиян в Запорожье

Одним из приоритетов россиян в тех регионах, которые граничат с фронтом, является построение различных фортификаций и укреплений. Не исключением являются и оккупированные территории Запорожья.

Запорожье является прифронтовым и важным регионом, враг к нам близко. На оккупированных территориях россияне не прекращают работу и строят настолько прочные сооружения, что у них, говорят, есть целые подземные города,

– отметила Алиса Сысоева.

Заметим, что в конце января мэр Мелитополя, а теперь и председатель Запорожской ОГА Иван Федоров рассказывал об укреплениях россиян на оккупированных территориях Запорожья. На последних спутниковых снимках увидели новые 20 километров оборонительных сооружений между селами Николаевка и Ивановка в направлении Бердянска.

А Токмак, Молочанск и частично Мелитополь оккупанты превратили в масштабные укрепрайоны. Для этого россияне прибегают к новым циничным действиям: разлили берега реки Молочная, чтобы использовать ее как естественный противотанковый ров; а у Токмака и Молочанска россияне наоборот построили новые дамбы.

Масштабные оборонительные укрепления помешали наступлению ВСУ