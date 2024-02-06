Окупанти розуміють, що ЗСУ продовжать звільняти території, зокрема на Півдні України, тому не зупиняють побудову фортифікацій. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Нагадаємо, що оборона росіян влітку завадила просуванням ЗСУ.

Вас також може зацікавити Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту

Оборонні укріплення росіян на Запоріжжі

Одним із пріоритетів росіян у тих регіонах, які межують з фронтом, є побудова різноманітних фортифікацій та укріплень. Не винятком є й окуповані території Запоріжжя.

Запоріжжя є прифронтовим та важливим регіоном, ворог до нас близько. На окупованих територіях росіяни не припиняють роботу і будують настільки міцні споруди, що у них, кажуть, є цілі підземні міста,

– наголосила Аліса Сисоєва.

Зауважимо, що наприкінці січня мер Мелітополя, а тепер і голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав про укріплення росіян на окупованих територіях Запоріжжя. На останніх супутникових знімках побачили нові 20 кілометрів оборонних споруд між селами Миколаївка та Іванівка у напрямку Бердянська.

А Токмак, Молочанськ та частково Мелітополь окупанти перетворили у масштабні укріпрайони. Для цього росіяни вдаються до нових цинічних дій: розлили береги річки Молочна, щоб використовувати її як природний протитанковий рів; а біля Токмака та Молочанська росіяни навпаки збудували нові дамби.

Масштабні оборонні укріплення завадили наступу ЗСУ