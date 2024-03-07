Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и отметили, что уточняют потери противника.
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"Прошлой ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны России", – говорится в сообщении.
Отмечают, что украинские пограничники сразу открыли огонь по российской ДРГ из стрелкового оружия и гранатометов.
"Противник отступил, его потери уточняются", – добавили в ГПСУ.
Ситуация на Сумщине: актуально
- Вследствие вражеской атаки дронами-камикадзе вечером 5 марта и на утро следующего дня в Сумах зафиксировали три прилета. Россияне нанесли удары по разным частям города.
- К слову, в начале февраля командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что российская ДРГ осуществила очередную попытку прорвать границу Украины на Сумщине, тогда бой длился полтора часа.
- По данным ГПСУ, Россия "наиболее активно" использует своих диверсантов именно на Сумщине. Кроме того, российские войска фактически ежедневно обстреливают пограничные общины Сумщины.