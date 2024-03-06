В сети сообщали, что взрывы в городе прогремели около 01:00. Как сообщили в Сумской ОГА, в городе зафиксировали три прилета БПЛА типа "Шахед".

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Какие последствия атаки на Сумы

Журналисты Суспильного сообщают, что один из "Шахедов" попал посреди двора – между многоэтажками. В результате попадания в доме выбило окна, повреждено несколько автомобилей.

Как добавили в Офисе Президента, враг направил на город 4 беспилотника, однако в результате падения обломков есть разрушения. Так, повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад, а также около 20 частных автомобилей. Кроме того, в результате падения обломков разрушена котельная в медицинском учреждении.

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки произошло возгорание в трех квартирах 5-этажного дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По состоянию на утро 6 марта за помощью к медикам обратилось 7 человек, среди которых – один ребенок. Один человек был госпитализирован, о жертвах информация не поступала.

Последствия атаки "Шахедов" на Сумы: смотрите видео

Из-за ночной атаки в одном из домов выключили отопление, свет и газ. В некоторых зданиях, что расположены рядом с местом атаки, также выключили отопление. Поэтому спасатели развернули два пункта несокрушимости для обогрева населения. Также в пунктах несокрушимости специалисты оказывали помощь в решении бытовых проблем, которые возникли у жителей домов после атаки.

Спасатели ликвидировали возгорание и развернули пункты несокрушимости / Фото ГСЧС

Ночная атака "Шахедами": главное