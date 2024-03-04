В течение февраля 2024 года Россия периодически атакует дронами украинскую инфраструктуру. В британской разведке предполагают, что вражеские удары с большой вероятностью были успешными.

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Куда и зачем бьет противник

Оккупанты бьют преимущественно по энергетической инфраструктуре Украины. Так, во время дроновых атак в прошлом месяце были поражены электростанции и подстанции.

Причем враг пытается атаковать все регионы Украины – от Донецка, Днепра до Львова. Обычно, они используют комбинированные удары – беспилотниками, баллистикой и обычной артиллерией.

Поэтому, не трудно угадать, что Россия пытается разрушить украинскую промышленность, лишив ее "питания" в разных регионах нашего государства.

Обратите внимание! Таким образом враг хочет ослабить не только нашу экономику, но и возможности нашего войска.

Однако, следует признать, что несмотря на атаки украинская энергетика продолжает стабильно работать.

Россия атакует энергетические объекты

В ночь на 13 февраля страна – агрессорка традиционно начала дроновую атаку. Под ударом преимущественно оказалась Днепропетровская область и областной центр. Там силы ПВО сбили аж 10 беспилотников.

После этого обстрела стало известно об определенных повреждениях объектов топливно-энергетической отрасли Днепропетровской области. "Станция прекратила производство электроэнергии", – сообщили тогда в ДТЭК.

Ночью 2 февраля и ночью 3 февраля россияне били по высоковольтным энергетическим объектам Днепропетровщины. В Украине уже назвали ее самой массированной атакой на энергетику за год. Главным эпицентром вражеского удара стал Кривой Рог. Там пришлось применять первые графики отключения света после начала отопительного сезона.

15 февраля во время массированного ракетного обстрела была полностью уничтожена электроподстанция во Львове.