Командование оккупантов положило более 16 тысяч бойцов на Авдеевском направлении. Однако продвижение врага не стоило того. Подробнее о том, как что происходит возле Авдеевки 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Россияне не смогли выполнить главную задачу

На Авдеевском направлении сейчас продолжаются бои. Россияне стремятся продвинуться еще в районе нескольких населенных пунктов. Но, очевидно, что это продвижение за прошедшую неделю замедлилось.

Поскольку выход наших войск (из Авдеевки – 24 Канал) был эшелонированным и поэтапным, россияне не имели возможности работать накатом. Ни окружить, ни обвалить линию обороны им не удалось. Задача, которая перед ними стояла на тактическом уровне, это создание буферной зоны,

– рассказал Иван Тимочко.

Там, где россиянам удалось выйти на административные границы города или за его пределы (например, в селе Ласточкино), должны были создать зону прикрытия Авдеевки. При этом должны были учитывать вариант, при котором украинские военные могут перейти в контрнаступление.

В то же время следует понимать, что Авдеевка и ее окрестности были разрушены, как и собственно фортификации, что там строили.

"Также у россиян была задача обвалить нашу линию обороны и выйти на линию Угледар – Курахово – Покровск. Поэтому авиационными ударами пытались максимально уничтожать эти города, чтобы наши войска не заняли там оборону. Но результат работы украинской армии является эффективным", – отметил Тимочко.

На этом направлении в критические дни находился главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Сырский. Ситуацию постоянно держали на контроле с учетом всей линии фронта. К счастью, намерение россиян занять Донецкую и Луганскую область провалилось.

Потери огромные, но на них не обращают внимания

Напряжение на Востоке Украины все еще продолжается. Украинским бойцам сложно сдерживать врага, ведь он любой ценой пытается перехватить инициативу. На этом направлении россияне бросают все имеющиеся ресурсы с максимальным привлечением авиации и пехоты.

Это даже не считают потерями. Поля возле и за Авдеевкой усыпаны российскими телами, там есть большие "могильники" их бронетехники. Воздушные силы отчитываются о постоянном сбивании самолетов на этом направлении. Но россияне все же максимально пытаются активизировать свою работу,

– отметил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что, что Авдеевское направление для россиян – это политическая задача Владимира Путина, которое не имеет большой военной целесообразности.

"Это демонстрация интенсивности движения. Для того чтобы отчитаться о каких-то захваченных двух домах или даже создать медийную картинку, россияне всегда кладут сотни тысяч своих людей. Это факт", – подчеркнул Тимочко.

Напомним, что в боях за Авдеевку россияне понесли 16 тысяч необратимых потерь в личном составе. Вероятно, реальная цифра российских потерь даже больше.

Путин имеет одну цель

Российское командование на Авдеевском направлении бросало в бой хорошо подготовленную пехоту и обученные штурмовые войска, которые еще сохранились. Поэтому, оккупанты прибегли к несвойственным ранее мерам – раненых бойцов пытались вывозить.

Пехоту, штурмовиков, десантников и морских пехотинцев использовали ради взятия небольшого города. Это, конечно, повлияет на боеспособность российской армии в будущем, особенно в смысле подготовленных военных. И это не говоря о потерях пилотов, которые чрезвычайно трудно восстановить,

– отметил Тимочко.

Стратегический замысел россиян несколько хромает. В течение последних двух лет они действуют нелогично с точки зрения канонов ведения войны. Да и, конце концов, здравый смысл в действиях оккупантов не просматривается. Однако это и не удивительно.

"Для Путина вообще вся война в Украине не имеет какого-то стратегического значения в военном смысле. Страна с пятикратным превосходством армии выкладывает весь экономический ресурс, для того, чтобы продвигаться на несколько километров на линии фронта – здесь о стратегии даже не говорится", – объяснил Тимочко.

Зато война в Украине для Путина – это вопрос выживания для него и его режима. Кладя на поле боя огромный человеческий ресурс, диктатор пытается продемонстрировать на геополитическом уровне, что он не остановится ни перед чем. Таким образом он хочет заставить мировых лидеров выполнять его условия.

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