Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин 1 марта сообщил о новых вызовах на фронте. Враг изменил тактику, но украинские военные стойко держат оборону, постоянно отражая атаки оккупантов.
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Что происходит на Авдеевском направлении
"Они сейчас давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. Конечно, что тактика врага изменилась, потому что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке", – пишет военный.
По словам Жорина, хоть и характер действий отличается, однако общая стратегия врага остается неизменной: воюет огромное количество пехоты, которую усиливает авиация, артиллерией и другая техника.
Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось – мы постоянно в боях, или отражаем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия,
– добавил заместитель командира 3 ОШБр.
Несмотря на частичное изменение тактики противника, украинские защитники продолжают адаптироваться к новым условиям ведения боев. Отбивая штурмы и реализуя контратаки, они демонстрируют непоколебимую волю и готовность к защите своей земли.
Больше о ситуации на фронте
- Авдеевка, расположена в 13 километрах от Донецка, долгое время находилась на линии фронта. С октября 2023 года город подвергался интенсивным штурмам со стороны российских войск, которые использовали колонны техники для наступления.
- "Большое наступление" врага на Авдеевку достигло апогея в начале февраля 2024 года, когда начались городские бои. Украинские войска, в частности 3-я штурмовая бригада, отбивали атаки, пытаясь удержать населенный пункт под контролем.
- Однако 17 февраля из-за риска окружения города украинское военное командование приняло решение о выводе подразделений из Авдеевки. На тот момент в населенном пункте оставалось 926 жителей.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский объявил о выводе войск 17 февраля, а уже 18 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий подтвердил завершение этой операции.
- После захвата Авдеевки российские войска продолжили наступление, в результате чего ВСУ вынуждены были отступить от нескольких окрестных сел.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский объяснял, что оккупанты имеют локальные успехи на Авдеевском направлении, но ситуация остается динамичной и непредсказуемой, что требует постоянного внимания и адаптации со стороны украинских военных.