ВСУ, согласно решению Александра Сирского 17 февраля вышли из города Авдеевка. Такое решение Главнокомандующий ВСУ принял для сохранения жизни украинских защитников.

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Выход из Авдеевки: новые подробности

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что все подразделения Сил обороны, которые оказались под угрозой окружения в Авдеевке, выведены на новые позиции. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Возле Авдеевки все подразделения Силы обороны, которые находились под угрозой блокирования, выведены на новые более выгодные позиции. Продолжают выполнять боевые задачи, они стоят на пути дальнейшего продвижения врага. Позиции были подготовлены, осуществлена фортификация,

– подчеркнул спикер.

Лиховий сообщил, что пока не может назвать количество украинских военных, которые попали в плен во время выхода из города.

"Во время выхода из Авдеевки в тех тяжелых обстоятельствах, некоторая часть украинских военнослужащих попали в плен. Пока мы не можем говорить о количестве, потому что сейчас происходит верификация. Есть потери, но они в тех обстоятельствах были минимальны", – рассказал Лиховий.

По словам представителя, Украина обратилась к международным институтам и странам-посредникам для того, чтобы они поспособствовали обмену пленными.

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