Продолжаются 725 сутки с начала полномасштабной войны, которую начала страна-агрессор Россия. Силы обороны уничтожают оккупантов. Несмотря на многочисленные потери, враг не прекращает штурмовать позиции ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
ВСУ отбили атаки на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки: смотрите на карте
Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте
Где относительно спокойно
Потери оккупантов
Как отмечают в Генеральном штабе, украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районах сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления, 4 артиллерийских средствах, 4 складах боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.