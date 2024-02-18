За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Самые горячие направления

ВСУ отбили атаки на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки: смотрите на карте

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Где относительно спокойно

Потери оккупантов

  • Как отмечают в Генеральном штабе, украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районах сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления, 4 артиллерийских средствах, 4 складах боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.
  • Сейчас Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали более 402 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки наши герои обезвредили еще 1 080 российских захватчиков.