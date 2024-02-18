За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Самые горячие направления

Купянское направление. В ОСГВ "Хортица" сообщают, что на этом участке враг наступательных действий не вел.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Бахмутское направление. Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что украинскими защитниками отражено 14 атак оккупантов у Ласточкино Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки: смотрите на карте

Марьинское направление. Защитники Украины продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление. Силы обороны отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление. Оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 2 безуспешные штурмы.

Где относительно спокойно

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативного стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. Кроме того, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Потери оккупантов