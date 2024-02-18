03:04, 18 февраля

Лидеры государств поговорят в онлайн-режиме в ближайшее время в рамках встречи G7.

Для нас эта поддержка очень важна. Говорил с Джо Байденом, он заверил: стопроцентно будет поддерживать Украину, сделает все, чтобы был положительный результат. У меня нет сомнений, что США останутся нашим стратегическим партнером,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что некоторые детали не будет говорить, но думает, что в рамках встречи G7 в ближайшее время встретится с Байденом онлайн.