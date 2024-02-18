Яка ситуація на фронті сьогодні, про нові воєнні злочини окупантів й головні новини 18 лютого пише 24 Канал.
Важливо Українські підрозділи вивели з Авдіївки: що відбувається на одному з найважчих напрямків
Зеленський поговорить з Байденом онлайн
Лідери держав поговорять в онлайн-режимі найближчим часом у рамках зустрічі G7.
Для нас ця підтримка дуже важлива. Говорив з Джо Байденом, він запевнив: стовідсотково буде підтримувати Україну, зробить усе, щоб був позитивний результат. У мене немає сумнівів, що США залишаться нашим стратегічним партнером,
– сказав Зеленський.
Президент додав, що деякі деталі не буде говорити, але думає, що в рамках зустрічі G7 найближчим часом зустрінеться з Байденом онлайн.
У мережі шириться відео можливого збиття Су в Луганській області
Відео з літаком поширився в інтернеті ввечері 17 лютого. Імовірно, на ньому зафіксовано падіння одного зі збитих Су в Луганській області.
Момент імовірного збиття російського літака Су в Луганській області: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)
Вибухи на Полтавщині
У Полтавському районі чули вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали, що до міста наближаються ворожі БпЛА.
Критичний момент минув, – 3 ОШБр про вихід з Авдіївки
Пресофіцер Третьої штурмової бригади сказав, що критичний момент уже виконаний, втім, ця операція досить велика.
Не тільки моя бригада. Думаю не мені казати про її завершення. Поки вона у процесі. Але найкритичніший момент, він пройдений,
– заявив Олександр Бородін.
У Харкові чути вибухи.
Кулеба зустрівся з Ван Ї
Напередодні очільник МЗС зустрівся з китайським колегою. Темами розмови стали торгівля, двосторонні відносини та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.