Яка ситуація на фронті сьогодні, про нові воєнні злочини окупантів й головні новини 18 лютого пише 24 Канал.

Важливо Українські підрозділи вивели з Авдіївки: що відбувається на одному з найважчих напрямків

03:04, 18 лютого

Зеленський поговорить з Байденом онлайн

Лідери держав поговорять в онлайн-режимі найближчим часом у рамках зустрічі G7.

Для нас ця підтримка дуже важлива. Говорив з Джо Байденом, він запевнив: стовідсотково буде підтримувати Україну, зробить усе, щоб був позитивний результат. У мене немає сумнівів, що США залишаться нашим стратегічним партнером,
– сказав Зеленський.

Президент додав, що деякі деталі не буде говорити, але думає, що в рамках зустрічі G7 найближчим часом зустрінеться з Байденом онлайн.

01:07, 18 лютого

У мережі шириться відео можливого збиття Су в Луганській області

Відео з літаком поширився в інтернеті ввечері 17 лютого. Імовірно, на ньому зафіксовано падіння одного зі збитих Су в Луганській області.

Момент імовірного збиття російського літака Су в Луганській області: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)

00:55, 18 лютого

Вибухи на Полтавщині

У Полтавському районі чули вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали, що до міста наближаються ворожі БпЛА.

00:16, 18 лютого

Критичний момент минув, – 3 ОШБр про вихід з Авдіївки

Пресофіцер Третьої штурмової бригади сказав, що критичний момент уже виконаний, втім, ця операція досить велика.

Не тільки моя бригада. Думаю не мені казати про її завершення. Поки вона у процесі. Але найкритичніший момент, він пройдений,
– заявив Олександр Бородін.

00:11, 18 лютого

У Харкові чути вибухи.

00:11, 18 лютого

Кулеба зустрівся з Ван Ї

Напередодні очільник МЗС зустрівся з китайським колегою. Темами розмови стали торгівля, двосторонні відносини та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.