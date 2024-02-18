03:04, 18 лютого

Лідери держав поговорять в онлайн-режимі найближчим часом у рамках зустрічі G7.

Для нас ця підтримка дуже важлива. Говорив з Джо Байденом, він запевнив: стовідсотково буде підтримувати Україну, зробить усе, щоб був позитивний результат. У мене немає сумнівів, що США залишаться нашим стратегічним партнером,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що деякі деталі не буде говорити, але думає, що в рамках зустрічі G7 найближчим часом зустрінеться з Байденом онлайн.