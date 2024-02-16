Швеция пока еще не получила полноценного членства в НАТО, но активно оказывает военную поддержку среди других западных союзников.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе расспросила министра обороны Швеции Поля Джонсона о результатах "Рамштайн-19", готовности к возможному нападению со стороны России и передаче БМП CV-90 и шведских истребителей Gripen. Подробнее – читайте в эксклюзивном интервью.

Справка! 51-летний Поль Джонсон – министр обороны Швеции. Занимает он эту должность с октября 2022 года. В 2000 – 2005 годах работал аналитиком в Шведском агентстве оборонных исследований.



Ранее Джонсон возглавлял офис Умеренной партии в Европарламенте. Также занимал должность политического советника в Минобороны Швеции.

Итоги "Рамштайн-19" для Украины

Завершилось заседание "Рамштайн" в Брюсселе. Рассказывайте, какие результаты?

Мы выразили твердое обязательство продолжать поддерживать Украину. Также было сделано важное объявление о новых коалициях, которые сейчас создаются и продолжают развиваться в рамках Контактной группы с участием Швеции, находящейся в составе Коалиции беспилотников.

Мы подписали Меморандум касательно этого, а также Меморандум или, фактически, заявление о намерениях по Коалиции по разминированию.

Также были сделаны новые объявления (о помощи – 24 Канал). Я тоже сказал, что вскоре мы предоставим новый пакет поддержки Украине, и он будет существенным и будет включать взносы во всех сферах.

Подробнее ПВО, артиллерия, дроны и F-16: о чем договорились для Украины на "Рамштайн – 19"



Поль Джонсон / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Как Россия угрожает западным странам и почему готова идти на риски

Государства-члены НАТО предупреждают о возможном нападении России на западные страны в будущем. Есть разные оценки – три, пять, восемь лет до возможного нападения России. По вашему мнению, действительно ли Россия угрожает западным странам и готов ли Запад к возможной конфронтации с Москвой?

Безусловно, Россия угрожает и западным странам. И да, мы должны принять во внимание тот факт, что Россия готова идти на большие политические и военные риски, и это правда. Сейчас, конечно, Украина является щитом против дальнейшей российской экспансии, но Путин не остановится, пока его кто-то не остановит.

И сейчас именно украинцы делают это, а значит, их безопасность является также и нашей безопасностью. Поэтому мы предоставили более 2 миллиардов евро военной поддержки и будем продолжать это делать. Потому что, в конце концов, это также инвестиция в нашу собственную безопасность. Итак, есть все причины, почему мы должны увеличить наши оборонные инвестиции, а также – усилить поддержку Украины.

Кроме того, мы принимаем ряд мер, чтобы убедиться, что у нас есть оборонно-промышленная база, которой мы можем поддержать Украину и Швецию, которая, хоть и является меньшей страной, но имеет мощную оборонно-промышленную базу.

Мы единственная 10-миллионная страна в мире, которая может производить истребители, подводные лодки, наземные боевые артиллерийские системы, такие как "Archer", и БМП, такие как CV 90. Для меня очень полезно, когда мы чувствуем наличие таких возможностей, потому что тогда нам легче организовать логистику, поддержку и подготовку.

Почему ПВО Украины нужно еще больше усиливать

Как пишет The New York Times, без внешней поддержки Украине хватит ракет для работы систем противовоздушной обороны только до конца марта. Изменилась ли ситуация по результатам заседания "Рамштайн"?

Были новые объявления о поддержке в сфере противовоздушной обороны, и для нас очень важно, чтобы мы предоставили Украине большее количество артиллерийских боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Это абсолютно жизненно важно, поскольку обратили внимание на то, что за последние несколько месяцев Россия вывела свою экономику и свою оборонную промышленность на 14-е место в мире. И мы видим, что промышленное производство в России наращивает темпы.

Я не доволен тем, где мы сейчас находимся в Европе в процессе, нам нужно делать значительно больше, и мы должны делать это значительно быстрее, чем делаем сейчас.



Поль Джонсон и корреспендонентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко / Фото 24 Канала

Европа должна поддерживать Украину, даже если Трамп не будет

Уже ходят слухи, что в случае победы Трампа на выборах, США могут существенно снизить поддержку для Украины. По вашему мнению, смогут ли страны Европы помочь Украине победить в войне без поддержки Вашингтона?

Мы должны. Независимо от результатов выборов в ноябре, есть две вещи, которые вам нужно сделать. Нам нужно сделать больше для Украины и убедиться, что у нас есть оборонная промышленная база, не только для мирного, но и для военного времени, потому что уроки, которые мы сейчас получаем с поля боя в Украине, увеличиваются в объемах.

Мы не сталкивались с таким раньше в Европе со времен Второй мировой войны.

С другой стороны, мы, конечно, должны увеличивать наши собственные инвестиции, что, в конце концов, также хорошо для трансатлантических отношений. В декабре я был в Вашингтоне. Я имел честь встретиться с министром Умеровым во время моего визита в США, где мы обменялись мнениями. Кроме того, я провел много времени на Капитолийском холме, обращаясь к конгрессменам и сенаторам, объясняя, почему так важно, чтобы и Европа продолжала оказывать поддержку Украине, и чтобы США также это делали.

Я говорил, что нам будет гораздо сложнее, если России будет везти на поле боя и что для нас и для нашей безопасности жизненно важно, чтобы Украина выиграла эту войну.

Сколько шведских БМП получила Украина и как сотрудничают военные Швеции и Украины

Украина и Швеция обсудили закупку партии БМП CV-90. Не могли бы вы раскрыть детали? Сколько Украина могла бы получить таких БМП и когда их можно ожидать на поле боя?

На данный момент мы отправили 50 CV-90 в Украину и получаем постоянные отчеты о том, где они работают, а также о том, как они работают на поле боя. Это очень полезно для нас, потому что мы можем в дальнейшем адаптировать и совершенствовать CV-90 как систему. У нас есть группа пользователей из девяти стран, и Украина, конечно, также является членом этой группы.



Обучение украинских военных на БМП CV-90 в Швеции, 2023 год / Фото Forsvarsmakten

Мы подписали заявление между премьер-министром Швеции Кристенсеном и президентом Зеленским, когда президент Украины был в Швеции прошлой осенью. И мы стремимся к дальнейшему расширению этих отношений.

Один из высокопоставленных генералов Украины был в Стокгольме на прошлой неделе, и госсекретарь Швеции встречался с ним, и я думаю, что дискуссии хорошо продвигаются. Как вы также знаете, Дания также закупает для CV-90 для Украины. Я думаю, что мы говорим о, возможно, конце 2025-го – начале 2026-го года, когда может появиться первый пакет обновлений.

Швеция находится сейчас в шаге от членства в НАТО. Насколько вас беспокоят угрозы со стороны России с одной стороны, и, скажем, скандальные заявления Трампа, с другой стороны в этом аспекте?

Мы постоянно сталкиваемся с российской дезинформацией, гибридной деятельностью, кибератаками и т.д., и мы усилили нашу устойчивость и к этому. Так что, мы, безусловно, можем справиться и с этим вопросом.

Но когда мы будем в НАТО, то, конечно, на нас полностью будет распространяться действие Статьи 5, и тогда мы также будем частью совместного оборонного планирования НАТО, что усилит способность и безопасность в нашем регионе, и это также будет хорошо для всего Альянса.

Что касается выборов в США, я думаю, что это, конечно, дело американцев. Впрочем, важно, чтобы мы увеличили оборонные инвестиции в Европе, это хорошо для трансатлантических отношений и для того, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Когда Украина может получить шведские истребители Gripen

Украина говорит о возможности передачи шведских истребителей Gripen. Рассматривает ли Швеция такой вариант и при каких условиях?

Да, мы сказали, что мы сможем принять решение, но это будет зависеть от того, станем ли мы союзником НАТО, потому что тогда на нас распространяется действие Статьи 5, а также совместного оборонного планирования НАТО.

Поэтому мы сказали, что после этого сможем рассмотреть этот вопрос, но это также будет зависеть от сотрудничества с другими странами. Как вы знаете, компоненты системы Gripen производятся и во многих других странах.

Мы также участвуем в коалиции по производству истребителей и думаем о том, как можем сделать лучший вклад в это дело. И это одна из вещей, которые мы рассматриваем. Но мы должны быть союзниками НАТО, чтобы иметь возможность принять такое решение, и это также зависит от других стран.

Обратите внимание! Шведские многоцелевые истребители JAS 39 Gripen от Saab в Воздушных Силах ВСУ рассматривают как второй тип самолета после американских F-16.

Однако, жизненно важно, чтобы Украина получила сильные военно-воздушные силы и чтобы у них были истребители 4-го поколения. Поэтому мы также рассматриваем, что мы можем сделать, например, для финансирования, когда речь идет о коалиции истребителей, что мы можем сделать для обучения и так далее.



Истребители Gripen / Фото Saab

На прошлой неделе в Украине произошли значительные кадровые изменения в военном руководстве украинской армии. Какова реакция союзников Украины на назначение Сырского генералом?

Это дело Украины, как она организовывает свои Вооруженные силы. У нас хорошие отношения, и мы надеемся, что они будут такими и в дальнейшем. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить в войне.

