Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
ЗСУ відбили атаки на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки: дивіться на карті
Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті
Де відносно спокійно
Втрати окупантів
Як зазначають в Генеральному штабі, українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.