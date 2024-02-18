ЗСУ, згідно з рішенням Олександра Сирського 17 лютого вийшли з міста Авдіївка. Таке рішення Головнокомандувач ЗСУ ухвалив задля збереження життя українських захисників.

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Вихід з Авдіївки: нові подробиці

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що всі підрозділи Сил оборони, які опинились під загрозою оточення в Авдіївці, виведені на нові позиції. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Біля Авдіївки всі підрозділи Сили оборони, які перебували під загрозою блокування, виведені на нові більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання, вони стоять на заваді подальшого просування ворога. Позиції були підготовлені, здійснена фортифікація,

— наголосив речник.

Лиховій повідомив, що наразі не може назвати кількість українських військових, які потрапили в полон під час виходу з міста.

"Під час виходу з Авдіївки у тих важких обставинах, деяка частина українських військовослужбовців потрапили у полон. Поки ми не можемо говорити про кількість, бо зараз відбувається верифікація. Є втрати, але вони у тих обставинах були мінімальні", – розповів Лиховій.

За словами речника, Україна звернулась до міжнародних інститутів та країн-посередників для того, аби вони посприяли обміну полоненими.

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