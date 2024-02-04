В ночь на 2 февраля и ночью 3 февраля россияне били по высоковольтным энергетическим объектам Днепропетровщины. Ремонтные бригады в течение дня дважды возвращали свет потребителям в регионе.

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Оккупанты продолжат энергетический террор

Так, частности в Кривом Роге, пришлось применять первые отключения после воздушных атак с начала отопительного сезона.

Вчерашняя атака на энергетику города – уже третья за неделю и одна из самых массированных за год, – отметили в Укрэнерго.

В компании отметили, что подобные действия врага – напоминание о том, что он никогда не отказывался от повторения энергетического террора, начатого еще в 2022 году. Оккупанты хотят запугать мирных граждан, создать проблемы для индустрии и экономики.

Дроновые удары по Днепропетровщине: что известно

Так, в ночь на 3 февраля Россия запустила по Украине 14 ударных дронов сразу с двух направлений – Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.

Значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Всего силами ПВО тогда было уничтожено 9 БпЛА. В небе над Днепропетровской областью сбили 5 дронов.

Во время этой атаки повреждения получили оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители Кривого Рога.

Без света осталось почти 15 000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, обеспечивающие 43 000 абонентов.

В минувшую ночь также удар пришелся по подстанции НЭК "Укрненерго" в Кривом Роге. Тогда более 40 тысяч жителей города остались без света. Кроме того, также без электроснабжения оказались 2 шахты, в результате чего более 100 рабочих оказались под землей. По состоянию на данный момент электроснабжение в городе почти полностью восстановили, а горняков спасли.