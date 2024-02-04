У ніч на 2 лютого і вночі 3 лютого росіяни гатили по високовольтним енергетичним об’єктам Дніпропетровщини. Ремонтні бригади протягом дня двічі повертали світло споживачам в регіоні.

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Окупанти продовжать енергетичний терор

Так, зокрема у Кривому Розі, довелося застосовувати перші відключення після повітряних атак з початку опалювального сезону.

Вчорашня атака на енергетику міста – вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік, – зауважили в Укренерго.

У компанії зазначили, що подібні дії ворога – нагадування про те, що він ніколи не відмовлявся від повторення енергетичного терору, розпочатого ще у 2022 році. Окупанти хочуть залякати мирних громадян, створити проблеми для індустрії та економіки.

Дронові удари по Дніпропетровщині: що відомо

Так, у ніч проти 3 лютого Росія запустила по Україні 14 ударних дронів одразу з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська й мису Чауда.

Значну частину "Шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом силами ППО тоді було знищено 9 БпЛА. У небі над Дніпропетровською областю збили 5 дронів.

Під час цієї атаки пошкоджень зазнали обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії. Були знеструмлені побутові та промислові споживачі Кривого Рогу.

Без світла залишилося майже 15 000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, що забезпечують 43 000 абонентів.

У минулу ніч також удар прийшовся по підстанції НЕК "Укрненерго" у Кривому Розі. Тоді понад 40 тисяч жителів міста залишилися без світла. Окрім того, також без електропостачання опинилися 2 шахти, унаслідок чого понад 100 робітників опинилися під землею. Станом наразі електропостачання у місті майже повністю відновили, а гірників врятували.