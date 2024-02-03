Ці графіки працюватимуть за тим же алгоритмом, що працювали у місті під час блекаутів наприкінці 2022 – на початку 2023 років. На пошкоджених енергооб'єктах тим часом тривають відновлювальні роботи.

До теми Росія вдарила по енергетиці Кривого Рогу: знеструмлено тисячі абонентів та шахти

У Кривому Розі ввели графіки відключень світла

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що з 3 лютого, з 8:13 у місті зупиниться швидкісний трамвай. Крім того, частина лікарень, а також комунальні об'єкти, що подають воду та тепло, там, де це можливо, переходять на генератори.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком,

– сказав Вілкул.

Водночас він нагадав, що у місті створено 213 "Пунктів незламності", де є електрика, тепло і все необхідне. Ці "Пункти незламності" можна знайти за допомогою інтерактивної мапи.

Де розташовані пункти незламності у Кривому Розі: дивіться на карті

Про ситуацію з відключеннями світла також розповіли в Укренерго. Представники компанії зазначили, що через обстріли та падіння уламків ворожих БпЛА постраждало обладнання підстанції Укренерго та дві високовольтні повітряні лінії.

"Були знеструмлені побутові та промислові споживачі в міста Кривий Ріг. Фахівці Укренерго почали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги. Триває заживлення споживачів", – наголосили у компанії.

Варто зазначити, що наразі у Криворізькому районі через атаку Росії без світла залишились 15 тисяч людей. Також не працюють дві котельні.