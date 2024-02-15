Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, в результате попадания по объекту энергетики возник пожар.
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"Было попадание в электроподстанцию во Львове. Из-за этого начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров", – отметил Козицкий.
В ОГА уточнили, что пожар тушили в течение двух часов 29 пожарных, было привлечено 6 единиц техники. В то же время подстанция в результате попадания – уничтожена.
Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов,
– добавил Козицкий.
По данным ОВА, по состоянию на сейчас информации о погибших и пострадавших на этом объекте нет.
Во Львове ликвидируют последствия обстрела россиян / Фото ОВА
Еще одна ракета попала во двор жилых домов
Максим Козицкий уточнил, что еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками.
"Взрывной волной выбиты окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены автомобили, которые припарковали рядом", – сообщил руководитель ОВА.
По его словам, за помощью к медикам обратились три человека – жители этих домов.
Предварительно взрывной волной выбиты около 400 окон / Фото ОВА
Козицкий также рассказал о результативности работы ПВО во время атаки. Он отметил, что в зону ответственности ВдК "Запад", которое защищает небо над восемью областями на западе Украины, вошли 14 вражеских ракет. Из них 8 – воины противовоздушной обороны сбили.
Последствия атаки на Львов 15 февраля / Фото ОВА
Удар по Львову: главное
- В результате ракетного удара пострадали три человека. Одного мужчину госпитализировали с гематомой надбровной области. Среди пострадавших также – мужчина и женщина, которые живут в домах на улице Научная. У них резаные раны, помощь им оказали на месте.
- Повреждены 18 жилых домов, две школы и один детский сад.
- Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что в результате российского ракетного удара во Львове повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остался объект инфраструктуры.
- В то же время в министерстве отметили, что ракетный обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов.