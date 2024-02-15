Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, унаслідок влучання по об'єкту енергетики виникла пожежа.
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"Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів", – зазначив Козицький.
В ОВА уточнили, що пожежу гасили впродовж двох годин 29 вогнеборців, було залучено 6 одиниць техніки. Водночас підстанцію унаслідок влучання – знищено.
Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів,
– додав Козицький.
За даними ОВА, станом на зараз інформації про загиблих та потерпілих на цьому об'єкті немає.
У Львові ліквідовують наслідки обстрілу росіян / Фото ОВА
Ще одна ракета влучила у двір житлових будинків
Максим Козицький уточнив, що ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками.
"Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на п'яти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч", – повідомив керівник ОВА.
За його словами, по допомогу до медиків звернулися троє людей – мешканців цих будинків.
Попередньо вибуховою хвилею вибило близько 400 вікон / Фото ОВА
Козицький також розповів про результативність роботи ППО під час атаки. Він зазначив, що у зону відповідальності ПвК "Захід", яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. З них 8 – воїни протиповітряної оборони збили.
Наслідки атаки на Львів 15 лютого / Фото ОВА
Удар по Львову: головне
- Унаслідок ракетного удару постраждали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували гематомою надбрівної ділянки. Серед постраждалих також — чоловік та жінка, які живуть у будинках на вулиці Науковій. У них різані рани, допомогу їм надали на місці.
- Пошкоджено 18 житлових будинків, дві школи і один дитячий садок.
- Раніше в Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок російського ракетного удару у Львові пошкоджена трансформаторна підстанція. Без електропостачання залишився об'єкт інфраструктури.
- Водночас у міністерстві відзначили, що ракетний обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб'єктів.