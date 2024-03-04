Протягом лютого 2024 року Росія періодично атакує дронами українську інфраструктуру. У британській розвідці припускають, що ворожі удари із великою ймовірністю були успішними.

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Куди й навіщо б'є противник

Окупанти б'ють переважно по енергетичній інфраструктурі України. Так, під час дронових атак минулого місяця були уражені електростанції та підстанції.

Причому ворог намагається атакувати усі регіони України – від Донецька, Дніпра до Львова. Зазвичай, вони використовують комбіновані удари – безпілотниками, балістикою та звичайною артилерією.

Тому, не важко вгадати, що Росія намагається зруйнувати українську промисловість, позбавивши її "живлення" у різних регіонах нашої держави.

Зверніть увагу! У такий спосіб ворог хоче послабити не лише нашу економіку, але й можливості нашого війська.

Однак, слід визнати, що попри атаки українська енергетика продовжує стабільно працювати.

Росія атакує енергетичні об'єкти

Вночі проти 13 лютого країна – агресорка традиційно розпочала дронову атаку. Під ударом переважно опинилася Дніпропетровська область та обласний центр. Там сили ППО збили аж 10 безпілотників.

Після цього обстрілу стало відомо про певні пошкодження об'єктів паливно-енергетичної галузі Дніпропетровської області. "Станція припинила виробництво електроенергії", – повідомили тоді у ДТЕК.

Уночі 2 лютого і вночі 3 лютого росіяни били по високовольтних енергетичних об’єктах Дніпропетровщини. В Україні вже назвали її наймасованішою атакою на енергетику за рік. Головним епіцентром ворожого удару став Кривий Ріг. Там довелося застосовувати перші графіки відключення світла після початку опалювального сезону.

15 лютого під час масованого ракетного обстрілу було повністю знищено електропідстанцію у Львові.