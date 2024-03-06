У мережі повідомляли, що вибухи у місті пролунали близько о 01:00. Як повідомили в Сумській ОВА, у місті зафіксували три прильоти БпЛА типу "Шахед".
Важливо Росія чи не щодня атакує Україну дронами: британська розвідка пояснила, куди і навіщо б'є ворог
Які наслідки атаки на Суми
Журналісти Суспільного повідомляють, що один із "Шахедів" влучив посеред двору – між багатоповерхівками. Унаслідок влучання у будинку вибило вікна, пошкоджено кілька автівок.
Як додали в Офісі Президента, ворог направив на місто 4 безпілотники, однак унаслідок падіння уламків є руйнування. Так, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, а також близько 20 приватних автомобілів. Окрім того, внаслідок падіння уламків зруйновано котельню у медичному закладі.
В ДСНС повідомили, що унаслідок нічної атаки сталося загоряння у трьох квартирах 5-поверхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Станом на ранок 6 березня за допомогою до медиків звернулося 7 осіб, серед яких – одна дитина. Одну людину було госпіталізовано, про жертв інформація не надходила.
Наслідки атаки "Шахедів" на Суми: дивіться відео
Через нічну атаку в одному з будинків вимкнули опалення, світло і газ. У деяких будівлях, що розташовані поруч з місцем атаки, також вимкнули опалення. Тому рятувальники розгорнули два пункти незламності для обігріву населення. Також у пунктах незламності фахівці надавали допомогу у вирішенні побутових проблем, які виникли у мешканців будинків після атаки.
Рятувальники ліквідували загоряння та розгорнули пункти незламності / Фото ДСНС
Нічна атака "Шахедами": головне
- У ніч проти 6 березня окупанти атакували "Шахедами". Ворог запускав дрони-камікадзе кількома групами й у різних напрямках. Так, вибухи лунали у ночі не лише у Сумах, а й в Одеській та Хмельницькій області.
- Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог запустив 42 безпілотники. Українським захисникам вдалося збити 38 дронів-камікадзе.
- Унаслідок атаки на Хмельницьку область було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Через це знеструмлено кілька населених пунктів. Також є пошкодження даху та стелі приватного будинку.