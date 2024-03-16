Голова Сумської ОДА Володимир Артюх заявив про збільшення небезпеки на прикордонні Сумщини протягом останнього часу. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Сумщині

Артюх повідомив, що у суботу, 16 березня, на північ Сумщини зайшла російська диверсійна група. За його словами, українські захисники своїми активними діями знищили окупантів.

Глава Сумської ОДА також дав зрозуміти, що місцева влада підготувалася до можливих дій російських окупантів. У Сумській області підготували захисні споруди та значно збільшили їхню кількість. При цьому Артюх наголосив, що ЗСУ захищають кордон та наше небо.

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