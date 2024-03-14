Росія завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області. Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

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Вийшли з ладу передавачі телерадіомовлення

Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Крім цього, також можливі перебої з мобільним зв'язком.

За словами голова ОВА Володимира Артюха, ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення, але ми не дозволимо в ній перемогти.

Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани з відновлення. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям,

– закликав він.

У ОВА також порадили переходити на альтернативні засоби комунікації та довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

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