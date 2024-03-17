Окрім того, ночі окупанти також атакували дронами-камікадзе типу "Шахед". Усі 16 безпілотників ворог спрямував на Одещину, сили ППО відбивали атаку протягом 3 годин і знищили 14 дронів.
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На Чернігівщині сім'я вибігла з оселі, що палала
Уночі окупанти завдали цинічних ударів 2 крилатими авіаційними ракетами Х-59 по території Чернівської області. Ворог влучив у приватні будинки в одному з сіл. Як повідомили в поліції, внаслідок ракетної атаки спалахнула масштабна пожежа – сталося загоряння житлового будинку, господарчої споруди, та гаража з автомобілем.
Внаслідок ракетного удару по одному з сіл Чернігівського району родина з малолітньою дитиною залишилася без житла. Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка дивом вижили та не постраждали. На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з оселі, що палала,
– повідомили в поліції.
Наразі правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії. Як додав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, росіяни цілили ракетами в об'єкти на півдні області.
Російська ракета зруйнувала приватний будинок на Чернігівщині / Фото поліції Чернігівської області
Окупанти продовжують обстрілювати й Сумщину
- Ворог продовжує терор прифронтових областей, завдаючи постійних ударів з різних видів озброєння. Так, зранку 17 березня окупанти атакували Охтирку Сумської області. У місті пролунали три потужні вибухи, після чого зникло світло.
- У прикордонних областях також продовжують працювати російські ДРГ. Так, минулої доби 2 групи зайшли на територію України у Сумській області, однак прикордонники дали їм потужну відсіч окупантам і ті відійшли, зазнавши втрат.
- Прикордонна Сумщина також страждає від атак "Шахедами". У ніч проти 13 березня окупанти вкотре цинічно атакували Сумщину дронами-камікадзе. "Шахед" влучив у багатоквартирний будинок – під завалами опинилися люди. На жаль, внаслідок атаки загинуло 3 людини, ще 14 осіб – отримали поранення різного ступеня.