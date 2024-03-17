Окрім того, ночі окупанти також атакували дронами-камікадзе типу "Шахед". Усі 16 безпілотників ворог спрямував на Одещину, сили ППО відбивали атаку протягом 3 годин і знищили 14 дронів.

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На Чернігівщині сім'я вибігла з оселі, що палала

Уночі окупанти завдали цинічних ударів 2 крилатими авіаційними ракетами Х-59 по території Чернівської області. Ворог влучив у приватні будинки в одному з сіл. Як повідомили в поліції, внаслідок ракетної атаки спалахнула масштабна пожежа – сталося загоряння житлового будинку, господарчої споруди, та гаража з автомобілем.

Внаслідок ракетного удару по одному з сіл Чернігівського району родина з малолітньою дитиною залишилася без житла. Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка дивом вижили та не постраждали. На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з оселі, що палала,

– повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії. Як додав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, росіяни цілили ракетами в об'єкти на півдні області.

Російська ракета зруйнувала приватний будинок на Чернігівщині / Фото поліції Чернігівської області

Окупанти продовжують обстрілювати й Сумщину