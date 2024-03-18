Несмотря на то, что украинские военные осознают потенциальную угрозу нападения с этого направления, там ситуацию отслеживают, а границу укрепляют. Об этом в комментарии журналистам LIGA.net рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

К теме Оккупанты заявили об "убийстве" сотен бойцов ВСУ: ГУР развенчало очередной фейк

Юсов рассказал о вбросе россиян о "наступлении" с севера

Андрей Юсов отметил целенаправленное распространение Россией слухов о возможном наступлении в Сумской и Черниговской областях.

Представитель ГУР отметил, что такие дезинформационные кампании уже проводились оккупационными войсками ранее, в частности, о потенциальной эскалации со стороны Беларуси. На этот раз акцент также делается на север.

С другой стороны, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и по формированию, и передислокации группировок (на российской территории – 24 Канал). Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет,

– отметил он.

В ответ на вопрос относительно сообщений о концентрации около 19 000 российских военных на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов подтвердил, что ситуация остается неизменной.

Он связал передислокацию отдельных подразделений оккупантов с боевыми действиями, которые продолжаются в Белгородской области России.

Представитель ГУР МО также отметил, что на фоне боевых действий в Белгородской и Курской областях России оккупанты пытаются отвлечь внимание и манипулировать информацией в собственных интересах.

Угрозы наступления из Беларуси пока нет