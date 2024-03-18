Попри те, що українські військові усвідомлюють потенційну загрозу нападу з цього напрямку, там ситуацію відстежують, а кордон укріплюють. Про це в коментарі журналістам LIGA.net розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

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Юсов розповів про вкид росіян про "наступ" з півночі

Андрій Юсов наголосив на цілеспрямованому поширенні Росією чуток про можливий наступ у Сумській та Чернігівській областях.

Представник ГУР зазначив, що такі дезінформаційні кампанії вже проводилися окупаційними військами раніше, зокрема, щодо потенційної ескалації з боку Білорусі. Цього разу акцент також робиться на північ.

З іншого боку, загроза постійно зберігається, тому ситуація відстежується і по формуванню, і передислокації угруповань (на російській території – 24 Канал). Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок в даній ситуації не буде,

– зауважив він.

У відповідь на запитання щодо повідомлень про концентрацію близько 19 000 російських військових на кордоні Чернігівської та Сумської областей, Юсов підтвердив, що ситуація залишається незмінною.

Він пов'язав передислокацію окремих підрозділів окупантів з бойовими діями, що тривають у Бєлгородській області Росії.

Представник ГУР МО також зазначив, що на тлі бойових дій у Бєлгородській та Курській областях Росії окупанти намагаються відволікти увагу та маніпулювати інформацією у власних інтересах.

Загрози наступу з Білорусі наразі немає