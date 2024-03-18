Попри те, що українські військові усвідомлюють потенційну загрозу нападу з цього напрямку, там ситуацію відстежують, а кордон укріплюють. Про це в коментарі журналістам LIGA.net розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.
До теми Окупанти заявили про "вбивство" сотень бійців ЗСУ: ГУР розвінчало черговий фейк
Юсов розповів про вкид росіян про "наступ" з півночі
Андрій Юсов наголосив на цілеспрямованому поширенні Росією чуток про можливий наступ у Сумській та Чернігівській областях.
Представник ГУР зазначив, що такі дезінформаційні кампанії вже проводилися окупаційними військами раніше, зокрема, щодо потенційної ескалації з боку Білорусі. Цього разу акцент також робиться на північ.
З іншого боку, загроза постійно зберігається, тому ситуація відстежується і по формуванню, і передислокації угруповань (на російській території – 24 Канал). Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок в даній ситуації не буде,
– зауважив він.
У відповідь на запитання щодо повідомлень про концентрацію близько 19 000 російських військових на кордоні Чернігівської та Сумської областей, Юсов підтвердив, що ситуація залишається незмінною.
Він пов'язав передислокацію окремих підрозділів окупантів з бойовими діями, що тривають у Бєлгородській області Росії.
Представник ГУР МО також зазначив, що на тлі бойових дій у Бєлгородській та Курській областях Росії окупанти намагаються відволікти увагу та маніпулювати інформацією у власних інтересах.
Загрози наступу з Білорусі наразі немає
- У Центрі протидії дезінформації 11 березня звернулися до українців через початок перевірки бойової готовності з'єднань та військових частин у Білорусі. Представники центру повідомили про ймовірність виникнення великої кількості ІПСО у мережі стосовно цієї ситуації.
- Лейтенант Андрій Коваленко наголосив, що перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Тому наразі загрози з півночі немає.
- Він також зауважив, що жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає. Росіяни ж використовують це ІПСО, щоб відтягнути додаткові сили на оборону нашого північного кордону.