В обід росіяни знову завдали ударів по Чернігівській області під час повітряної тривоги. На жаль, є постраждалі.

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Дрон влучив в мікроавтобус

У Чернігівській ОВА повідомили, що 22 березня близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі російський дрон влучив у мікроавтобус з цивільними.

За попередньою інформацією, постраждало троє людей.

За даними МВС, місцеві жителі поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

На місці працюють усі необхідні служби. Вони надають допомогу потерпілим, доправляють їх до лікарні, документують воєнний злочин окупантів,

– повідомили в МВС.

Окрім цього, зафіксовано три вибухи в Семенівці. Попередньо, ворог випустив 3 КАБи.

За даними ОВА, внаслідок атаки знищено будинок культури, поранено двох людей. Наразі постраждалим надають допомогу.

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Чи готує Росія наступ на Північ України

Росія запускає хвилю чуток про "повторне вторгнення" у Сумську та Чернігівську області.

Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що наші військові стежать за діями ворога і "жодних несподіванок в даній ситуації не буде". Він додав, що загроза для північних областей завжди існує, однак наші захисники постійно посилюють кордон.

Юсов звернув увагу на те, що ворог намагається розігнати паніку та маніпулювати інформацією у власних інтересах на тлі бойових дій у Бєлгородській та Курській областях.