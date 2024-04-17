Кроме того, в Джанкое на месте взрывов разгорелся большой пожар. Мониторинговые каналы уверяют, что он случился на российском военном аэродроме.

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"Зарево" над оккупированным Джанкоем

Так, телеграмм – канал "Крымский ветер" отмечает что спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

Где горело в Джанкое / Фото соцсети

После сообщений о взрывах так называемый министр транспорта российского правительства Крыма Николай Лукашенко заявил о перекрытии дороги от Джанкоя до села Победное, которая проходит у аэродрома, перекрыта. Вероятно, причиной перекрытия является детонация боеприпасов, которая продолжается на аэродроме.

Известно, что это аэродром – главный логистический хаб для российской армии, место базирования ударных вертолетов. Впрочем, здесь базировались не только вертолеты, но и пусковые установки С-300/С-400.

Заметим, что на аэродроме Джанкой дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВКС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Интересно, что взрывы начались до объявления тревоги в воинской части.

Тем временем в сети появились видео пожаров и взрывов.

Мощные вспышки на аэродроме: видео соцсети

Клубы дыма после взрывов в Джанкое: смотрите видео

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