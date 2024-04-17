Однако известно, что БПЛА может нести 3 килограмма взрывчатки на расстояние более 100 километров. Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский поделился с 24 Каналом другими интересными деталями разработки украинских инженеров.

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Мощное изделие

Авиационный эксперт отметил, что не стоит называть украинский дрон-камикадзе аналогом российского "Ланцета". Во-первых, Россия похитила технологию у Израиля. Во-вторых, у БПЛА различаются формы построения.

Благодаря скорости 180 километров в час украинский беспилотник может наносить удары по целям, которые движутся медленнее 140 километров в час – например, дроны "Орлан-10", "Zala" и тот самый "Ланцет". То есть БПЛА способен поражать как наземные, так и воздушные объекты.

Еще одним важным нововведением для дрона-камикадзе стала возможность работать в режиме нескольких БПЛА с учетом того, что в небе есть ретранслятор, который ими управляет. Также украинское изделие может самостоятельно захватить цель и отработать по ней благодаря системе "машинного зрения".

Плюс дополнительно имеет защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Довольно мощная такая "приблуда", которая будет активно удивлять нашего врага,

– подчеркнул Храпчинский.

Уже работает на фронте

Важным аспектом является то, как подчеркнул эксперт по авиации, что украинский ударный БПЛА сейчас активно проходит испытания не на полигоне, а на поле боя. Уже есть положительные результаты его использования.

Сейчас главная задача – поиск систем, которые будут уничтожать российские разведывательные беспилотники. Путем применения именно ударных дронов украинские военные могут решить эту проблему.

Относительно любого сравнения украинских изделий с российскими, то я бы этого не делал. Потому что Россия копирует что угодно в мире. Украинцы самостоятельно разрабатывают очень большое количество интересных вещей, которые активно работают на линии фронта и будут работать дальше,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Интересно! В британской разведке считают, что российские беспилотники "Ланцет", вероятно, были одними из самых эффективных новых вооружений, которые Россия применила в Украине за последний год.

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