Kronos уже заинтересовались военные и гражданские компании. Один из разработчиков, Александр Кузнецов, рассказал подробности о разработке.

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Что известно о морской лодке Kronos

Подводная лодка Kronos вмещает экипаж из 11 человек, оборудована барокамерой и выходом под воду для дайверов, но также она оснащена системой дистанционного управления, что позволяет использовать ее как дрон.

Благодаря встроенным сонарам, радарам, системам связи, камерам ночного видения, камерам с обзором на 360 градусов и электронному перископу, подводная лодка может выполнять различные задачи, в частности:

патрулирование береговой линии,

ведение разведки,

эвакуацию военных,

атаковать врага.

Kronos с электродвигателем разгоняется до 50 км/ч, двигаясь подобно самолету на подводных "крыльях". По словам разработчика Кузеецова, аппарат очень маневренный, поэтому способен двигаться слева и справа, а также вращаться вокруг своей оси, чтобы уклоняться от любых угроз.

Благодаря композитному корпусу и гидродинамической форме, субмарина движется практически бесшумно и поглощает сигналы радаров, оставаясь незаметной даже для сонаров и эхолотов.

Kronos может работать одном заряде до 54 часов, в дальность его хода составляет до 1 000 километров. Электродвигатель снабжен несколькими мощными аккумуляторами и генераторами, а также компрессором, закачивающим воздух для экипажа во время подъема на поверхность.

Глава компании добавил, что вскоре планирует запустить небольшое производство подводных лодок, которое считает "экономически выгодным". Готовые аппараты Kronos будут отправлять клиентам после завершения всех необходимых испытаний.