Kronos уже зацікавилися військові та цивільні компанії. Один із розробників, Олександр Кузнєцов, розповів подробиці про розробку.

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Що відомо про морський човен Kronos

Підводний човен Kronos вміщує екіпаж з 11 осіб, обладнаний барокамерою та виходом під воду для дайверів, але також він оснащений системою дистанційного керування, що дозволяє використовувати її як дрон.

Завдяки вбудованим сонарам, радарам, системам зв'язку, камерам нічного бачення, камерам з оглядом на 360 градусів та електронному перископу, підводний човен може виконувати різні завдання, зокрема:

патрулювання берегової лінії,

ведення розвідки,

евакуацію військових,

атакувати ворога.

Kronos з електродвигуном розганяється до 50 км/год, рухаючись подібно до літака на підводних "крилах". За словами розробника Кузеєцова, апарат дуже маневровий, тому здатний рухатися ліворуч і праворуч, а також обертатися навколо своєї осі, щоб ухилятися від будь-яких загроз.

Завдяки композитному корпусу та гідродинамічній формі, субмарина рухається практично безшумно та поглинає сигнали радарів, залишаючись непомітною навіть для сонарів та ехолотів.

Kronos може працювати одному заряді до 54 годин, в дальність його ходу становить до 1 000 кілометрів. Електродвигун забезпечений кількома потужними акумуляторами та генераторами, а також компресором, що закачує повітря для екіпажу під час підйому на поверхню.

Глава компанії додав, що незабаром планує запустити невелике виробництво підводних човнів, яке вважає "економічно вигідним". Готові апарати Kronos надсилатимуть клієнтам після завершення всіх необхідних випробувань.