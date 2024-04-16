В чому головна відмінність і перевага цього дрона серед інших пояснив для 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов. Також він розповів, як безпілотник можуть модернізувати в майбутньому.

До теми "1200 кілометрів – не ліміт": ЗСУ використовують на фронті в рази більше дронів

Як працює дрон

Особливість цього дрона в тому, що він вже отримав перші ознаки штучного інтелекту, зауважив Жданов. Мовиться перш за все про електронний зір.

В пам’ять дрона закладена конфігурація імовірних цілей. Коли він входить в зону радіоелектронної боротьби або втрачає зв’язок з оператором, переходить в автоматичний режим і починає самостійний пошук цілей.

Якщо розташування об'єкта на місцевості збігається із розташуванням, закладеним у його пам’яті, він самостійно може вразити цей об’єкт.

Тобто дрон не залежить від роботи радіоелектронної боротьби противника, в цьому його особливість,

– наголосив військовий аналітик.

До того ж глибина 100 кілометрів, на яку може летіти дрон, це відстань оперативно-тактичного рівня, яка включає і резерви ворога.

Можливості модернізації

Жданов зауважив, що у безпілотника вже є перспектива подальшої розробки. Він може працювати з дроном-розвідником, який буде орієнтувати для пошуку цілей. Тобто вести за собою і задавати район пошуку цілі для вогневого ураження. Зокрема і контролювати, щоб два дрони не влучили в одну ціль.

Це дуже перспективна розробка, якщо ми поставимо її на конвеєр, це стане ефективною зброєю. Хоча і перший варіант з подоланням ворожої РЕБ – уже став великим проривом вперед,

– резюмував Жданов.

Що відомо про новий український БпЛА