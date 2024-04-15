Назву цього безпілотника поки не оголошують та тримають у секреті. Однак українські бійці уже використовують його на фронті проти російських окупантів. Відомо, що це озброєння вже здобуло перші перемоги, успішно уразивши, зокрема, російський зенітний ракетний комплекс.

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Як цей дрон може допомогти бійцям на полі бою

Новий український баражуючий боєприпас має зайняти ту ж нішу, що і російський "Ланцет", завдаючи високоточних ударів по важливих одиницям бойової техніки на великій відстані від лінії фронту. Така розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і у небі завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині.

Полюючи на ворожі розвідувальні безпілотники, що наводять російські авіаційні та ракетні удари по українському тилу та передовій, він зможе знизити ударний потенціал російських військ. Зокрема, які більшість безпілотників, він має електричний двигун та запускається з катапульти, що робить його застосування простим для користувачів.

Новий Х-подібний фюзеляж забезпечує безпілотнику високу маневреність та можливість ураження статичних та рухомих цілей по різних траекторіях. Зокрема, він здатен заходити на ціль під прямим кутом,

– йдеться у матеріалі.

Залежно від обраної цілі на борту безпілотника може встановлюватись бойова частина вагою до 3 кілограмів. Вона представлена у різних версіях: уламкова, термобарична або бронебійна з ударним ядром. Остання може пробивати до 40 мм броні та наносити серйозні ураження техніці, створюючи при "проламуванні" корпусу велику кількість вторинних уламків.

Зазначається, що для перехоплення повітряних цілей безпілотник буде оснащуватись уламковою бойовою частиною. Її ініціація відбуватиметься при зіткненні з об’єктом або ж при наближенні до нього за сигналом з пульта оператора. Вибухова хвиля та потік уламків має зруйнувати фюзеляж ворожого розвідника та таким чином збити його.

Відомо, що максимальна швидкість безпілотника не перевищує 180 кілометрів за годину, а тому його основними жертвами можуть бути об’єкти, що рухаються повільніше 130 кілометрів за годину. Фактично мова йде про російські "Орлан-10", Zala та "Ланцети", хоча теоретично це можуть бути й зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери.

Може працювати на великій відстані

Зазначається, що важливим елементом нового українського ударного комплексу є також дрон-ретранслятор, що працює в парі з баражуючим боєприпасом. Він виконує задачі з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрона та об’єктивного контролю наслідків влучання.

Завдяки ретранслятору баражуючий боєприпас здатен працювати на великих відстанях та з хорошим зв’язком. Використовуючи його, оператор може обійти явище "радіогоризонту" та не втрачати відеосигнал та управління над дроном аж до самого влучання у ціль.

Ба більше, усі безпілотники комплексу оснащуються високонадійними модулями шифрованого зв’язку (стандарт AES256), що дозволяє працювати в умовах активного придушення системами РЕБ.

Варто також виокремити інтеграцію системи "машинного зору", яка забезпечує захоплення об’єктів та автоматичне донаведення на ціль. Ця технологія вже активно використовується українськими військовими для ураження цілей навіть в зонах роботи потужних комплексів радіоелектронної боротьби.

Станом на зараз безпілотний комплекс знаходиться на етапі доведення. Воно відбувається в умовах постійних пусків та застосувань в зоні бойових дій, де дрон вже успішно знищує ворожу техніку. Вартість одного такого безпілотного літака не розкривається, проте за словами розробників вона співмірна з вартістю більшості українських дронів оперативно-тактичного класу.